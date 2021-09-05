Вертолет Ми-8, упавший в озеро на Камчатке, подняли на поверхность

Сотрудники МЧС провели операцию по поднятию вертолета Ми-8 «Витязь-Аэро», который рухнул в Курильское озеро 12 августа. Министерство опубликовало фотографии с места проведения операции. На кадрах видно, что в поднятии участвовало около десятка человек.

По словам зампредседателя правительства области Романа Василевского, для поднятия планировалось зафиксировать специальный воздушный аппарат, который может поднять машину со дна озера.

В момент трагедии на борту находились 13 человек, включая трех членов экипажа. В условиях плохой видимости, Ми-8 совершил жесткую посадку на озеро и почти сразу затонул.