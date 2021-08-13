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Глубоководная техника начала работу на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Виктория Ивашечкина
04:36 13.08.2021
В четверг, 12 августа, воздушное судно с туристами упало в Курильское озеро на юге Камчатки.
Глубоководная техника начала работу на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
© Фото: pixabay
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Глубоководная техника Минобороны России начала работу на месте падения вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке.

«На месте работает МЧС, военные и специальная глубоководная техника Минобороны», - сказано в сообщении местных властей.

В четверг, 12 августа, вертолет Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Восемь человек выжили.

Власти Камчатки также поблагодарили инспекторов Кроноцкого заповедника за спасение людей, выплывших из вертолета.

Ранее Следственный комитет России озвучил три приоритетные версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке.

По предварительным данным, причиной катастрофы могли стать неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.

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