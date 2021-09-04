В ВС Катара заявили, что участие в АрМИ повышает боеспособность их армии

Армейские международные игры (АрМИ) способствуют повышению боеспособности катарских военнослужащих. Об этом заявил председатель военной учебной дирекции минобороны Катара, бригадный генерал Джасим Ахмад Мухаммад Аль-Муханнад.

«АрМИ проводятся на высочайшем уровне. Катар планирует и дальше в них участвовать, потому что конкурсы способствуют повышению боеспособности катарских военнослужащих», - пояснил военный.

Армейские международные игры-2021, проходившие с 22 августа по 4 сентября, завершились красочным салютом и фейерверками на церемонии их закрытия в парке «Патриот».

Конкурсы АрМИ-2021 затронули территории 11 государств, в зависимости от их ландшафта и климата - Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия и Узбекистан. В них принимали участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.