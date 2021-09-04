Шойгу объявил АрМИ-2021 закрытыми
Глава российского военного ведомства поблагодарил руководителей министерств обороны стран-участников.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил VII Армейские международные игры закрытыми.
В видеообращении к участникам и организаторам АрМИ-2021 глава российского военного ведомства поблагодарил руководителей министерств обороны стран-участников. Он выразил уверенность, что на следующий год их будет еще больше.
«Из года в год Армейские международные игры становятся все более зрелищными и представительными, расширяется география участников, увеличивается количество конкурсов, растет сложность выполняемых упражнений», - сказал он.
Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов вручил Главный кубок Армейских международных игр победителю - команде России.