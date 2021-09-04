VII Армейские международные игры завершились грандиозным салютом

В парке «Патриот» сегодня прошла торжественная церемония закрытия VII Армейских международных игр АрМИ-2021. В период 22 августа по 4 сентября состоялись сотни этапов военно-технических соревнований. Свой профессионализм и волю к победе продемонстрировали тысячи лучших военных специалистов мира.

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