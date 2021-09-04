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VII Армейские международные игры завершились грандиозным салютом

Андрей Аркадьев
20:31 04.09.2021
В подмосковном парке «Патриот» сегодня прошла торжественная церемония закрытия АрМИ-2021.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Торжественная церемония закрытия Армейских международных игр, которая проходила в подмосковном парке «Патриот», завершилась грандиозным салютом. В небо были выпущены десятки видов красочных фейерверков.

В парке «Патриот» сегодня прошла торжественная церемония закрытия VII Армейских международных игр АрМИ-2021. В период 22 августа по 4 сентября состоялись сотни этапов военно-технических соревнований. Свой профессионализм и волю к победе продемонстрировали тысячи лучших военных специалистов мира.

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов наградил  военнослужащих сборной России, одержавших победу на международном уровне. Он вручил капитану нашей команды Кубок победителей VII Армейских международных игр.

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