Два пуска ракет «Союз» запланированы с космодрома Куру до конца 2021 года

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, озвучивая планы космической госкорпорации, заявил, что до конца текущего года планируются осуществить два пуска российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.

«Космодром Куру, там тоже у нас до конца года должны быть два пуска», - заявил Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Как сообщал ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, 23 ноября с Куру на «Союзе» полетят два европейских навигационных спутника Galileo. А 29 декабря в космос отправятся 34 британских спутника связи OneWeb.Хотя этот запуск могут и перенести на январь 2022 года.

С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены уже 25 пусков российских ракет «Союз-СТ».

Ранее после посещения президентом РФ Владимиром Путиным второй очереди строительства космодрома Восточный, глава Роскосмоса рассказал, что в 2026 году оттуда планируется уже начать совершать первые пуски ракет «Ангара» сверхтяжелого класса.