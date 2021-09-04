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Два пуска ракет «Союз» запланированы с космодрома Куру до конца 2021 года

Валентина Пескова
22:10 04.09.2021
Российская госкорпорация Роскосмос с октября 2011 года осуществила уже 25 пусков ракет с космодрома во Французской Гвиане.
Два пуска ракет «Союз» запланированы с космодрома Куру до конца 2021 года
© Фото: roscosmos.ru
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, озвучивая планы космической госкорпорации, заявил, что до конца текущего года планируются осуществить два пуска российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.

«Космодром Куру, там тоже у нас до конца года должны быть два пуска», - заявил Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Как сообщал ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, 23 ноября с Куру на «Союзе» полетят два европейских навигационных спутника Galileo. А 29 декабря в космос отправятся 34 британских спутника связи OneWeb.Хотя этот запуск могут и перенести на январь 2022 года.

С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены уже 25 пусков российских ракет «Союз-СТ».

Ранее после посещения президентом РФ Владимиром Путиным второй очереди строительства космодрома Восточный, глава Роскосмоса рассказал, что в 2026 году оттуда планируется уже начать совершать первые пуски ракет «Ангара» сверхтяжелого класса.

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