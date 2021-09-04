Начальник Генштаба ВС РФ вручил сборной России кубок победителей АрМИ-2021
Российская сборная завоевала первые места в 20 из 34 конкурсов Армейских международных игр этого года.
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ вручил сборной России кубок победителей АрМИ-2021.
Российская сборная завоевала первые места в 20 из 34 конкурсов Армейских международных игр этого года, став, таким образом, безоговорочным лидером медального зачета и обладательницей кубка Игр.
Ранее заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков вручил сборной России по «Танковому биатлону» завоеванный в финале кубок этого конкурса. А заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров и Главком Сухопутных войск Олег Салюков вручили награды другим призерам.