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Дмитрий Булгаков вручил кубок победителям «Танкового биатлона»

Андрей Аркадьев
19:28 04.09.2021
В подмосковном парке «Патриот» проходит торжественная церемония закрытия VII Международных армейских игр АрМИ-2021
Дмитрий Булгаков вручил кубок победителям «Танкового биатлона»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков вручил кубок победителям «Танкового биатлона». Победителем соревнований стала команда РФ.

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и Главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков вручили награды призерам этих соревнований.

Сегодня России победила сегодня в финале «Танкового биатлона». Второе место заняла команда КНР. Третье – у Казахстана. Четвертыми стали представители Азербайджана.

В подмосковном парке «Патриот» проходит торжественная церемония закрытия VII Международных армейских игр АрМИ-2021. Игры проходили с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

В них принимали участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран. Президент РФ Владимир Путин назвал АрМи-2021 событием мирового масштаба.

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