Армия Дмитрий Булгаков вручил кубок победителям «Танкового биатлона» Андрей Аркадьев В подмосковном парке «Патриот» проходит торжественная церемония закрытия VII Международных армейских игр АрМИ-2021 © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков вручил кубок победителям «Танкового биатлона». Победителем соревнований стала команда РФ. Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и Главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков вручили награды призерам этих соревнований. Сегодня России победила сегодня в финале «Танкового биатлона». Второе место заняла команда КНР. Третье – у Казахстана. Четвертыми стали представители Азербайджана. В подмосковном парке «Патриот» проходит торжественная церемония закрытия VII Международных армейских игр АрМИ-2021. Игры проходили с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимали участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран. Президент РФ Владимир Путин назвал АрМи-2021 событием мирового масштаба. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика