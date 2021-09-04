Россия победила в финале «Танкового биатлона»

Россия первой пришла к финишу в финале первого дивизиона соревнований по «Танковому биатлону», который проходит на подмосковном полигоне Алабино.

В финальной гонке получили право выступать четыре сборные, показавшие лучшие результаты в полуфинальных заездах - команды из России (синий танк), Казахстана (зеленый танк), Китая (желтый танк) и Азербайджана (красный танк). «Звезда» ведет прямую трансляцию с полигона.

В финале «Танкового биатлона» участвуют по три экипажа от каждой команды. Старт для всех участников одновременный, необходимо пройти дистанцию, преодолеть препятствия и поразить цели на огневых рубежах.

Все военнослужащие соревновались на танках Т-72Б3, кроме китайцев - они выступали на танках собственного производства.