Началась торжественная церемония закрытия АрМИ-2021
В Армейских междунарожных играх принимали участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В подмосковном парке «Патриот» началась торжественная церемония закрытия VII Международных армейских игр АрМИ-2021. Россия стала безусловным лидером в этих соревнованиях.
Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков вручил кубок победителям «Танкового биатлона» - сборной России. Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и Главком Сухопутных войск Олег Салюков наградили призеров этих соревнований.
Армейские международные игры-2021 проходили с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).