Объявлены результаты финала «Танкового биатлона»

Сборная России (синий танк) победила в финале конкурса «Танковый биатлон» среди команд первого дивизиона, который проходил на подмосковном полигоне Алабино.

Второе место заняла команда КНР. Третье – у Казахстана. Четвертыми стали представители Азербайджана.

Российские военные дошли до финиша за 1 час 36 минут 49 секунд, команда КНР справилась с заданием за 1 час 47 минут 20 секунд. Сборная Казахстана– за 2 часа 3 минуты 4 секунды. Азербайджан показал время в 2 часа 4 минуты 58 секунд.

В финале «Танкового биатлона» участвовали по три экипажа от каждой команды. Старт для всех участников одновременный, каждый экипаж должен пройти свою дистанцию, преодолеть препятствия и поразить цели на огневых рубежах.