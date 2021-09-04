Армия Путин заявил, что АрМИ стали событием международного масштаба Кира Тило Владимир Путин отметил, что Армейские международные игры укрепили свои традиции и объединяют военнослужащих из разных государств. © Фото: Kremlin Pool Global Look Press Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поприветствовал участников церемонии закрытия Армейских международных игр (АрМИ-2021). Соответствующая телеграмма появилась на сайте Кремля. Владимир Путин отметил, что АрМИ закрепили свои традиции и стали событием международного масштаба. «Приветствую вас по случаю закрытия Армейских международных игр – 2021.

Стартовав в 2015 году, за прошедшее время Армейские игры укрепили свои традиции, стали событием поистине мирового масштаба. С каждым годом они объединяют под своими знаменами все больше военнослужащих из России и других государств, предоставляют им уникальную возможность продемонстрировать выучку и мастерство, сплоченность, умение грамотно и оперативно решать ответственные задачи», — отметил глава государства. Президент подчеркнул, что на АрМИ-2021 организация была на высшем уровне, а количество команд-участниц увеличилось. Также Владимир Путин отметил, что программа игр обогатилась соревнованиями, охватывающими почти все военные специальности. «С удовлетворением отмечу, что Армейские игры – 2021 прошли на высоком организационном уровне, расширилась их „география“, увеличилось число команд-участниц, а программа форума обогатилась интересными и содержательными конкурсами, охватывающими практически все военные специальности.

Уверен, что насыщенным профессиональным, экспертным общением, перспективными деловыми контактами нынешние Армейские игры внесут весомый вклад в развитие международного военно-технического сотрудничества», — подчеркнул Владимир Путин. Ранее стало известно, что сборная России победила в конкурсе «Танковый биатлон» в последний день игр. Торжественная церемония закрытия VII Международных армейских игр-2021 проходит в парке «Патриот». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика