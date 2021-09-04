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Путин заявил, что АрМИ стали событием международного масштаба

Кира Тило
19:17 04.09.2021
Владимир Путин отметил, что Армейские международные игры укрепили свои традиции и объединяют военнослужащих из разных государств.
Путин заявил, что АрМИ стали событием международного масштаба
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников церемонии закрытия Армейских международных игр (АрМИ-2021). Соответствующая телеграмма появилась на сайте Кремля. Владимир Путин отметил, что АрМИ закрепили свои традиции и стали событием международного масштаба.

«Приветствую вас по случаю закрытия Армейских международных игр – 2021.
Стартовав в 2015 году, за прошедшее время Армейские игры укрепили свои традиции, стали событием поистине мирового масштаба. С каждым годом они объединяют под своими знаменами все больше военнослужащих из России и других государств, предоставляют им уникальную возможность продемонстрировать выучку и мастерство, сплоченность, умение грамотно и оперативно решать ответственные задачи», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что на АрМИ-2021 организация была на высшем уровне, а количество команд-участниц увеличилось. Также Владимир Путин отметил, что программа игр обогатилась соревнованиями, охватывающими почти все военные специальности.

«С удовлетворением отмечу, что Армейские игры – 2021 прошли на высоком организационном уровне, расширилась их „география“, увеличилось число команд-участниц, а программа форума обогатилась интересными и содержательными конкурсами, охватывающими практически все военные специальности.
Уверен, что насыщенным профессиональным, экспертным общением, перспективными деловыми контактами нынешние Армейские игры внесут весомый вклад в развитие международного военно-технического сотрудничества», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее стало известно, что сборная России победила в конкурсе «Танковый биатлон» в последний день игр. Торжественная церемония закрытия VII Международных армейских игр-2021 проходит в парке «Патриот».

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