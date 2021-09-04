Армия Российские военные показали лучший результат в «Танковом биатлоне»: победные кадры Андрей Аркадьев Соперниками России были команды Китая (желтый танк), Азербайджана (красный танк) и Казахстана (зеленый танк). © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Россия победила на конкурсе Армейских международных игр «Танковый биатлон», который проходил на подмосковном полигоне Алабино. Она финишировала первой в финале среди команд первого дивизиона, показав результат 1 час 36 минут 49 секунд. Флаг российскому экипажу, пришедшему к финишу, передал чемпион «Танкового биатлона» 2013 и 2014 года старший лейтенант Игорь Артемьев. В финале «Танкового биатлона» участвуют по три экипажа от каждой команды. Старт для всех участников одновременный, необходимо пройти дистанцию, преодолеть препятствия и поразить цели на огневых рубежах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика