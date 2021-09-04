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Церемония закрытия VII Международных армейских игр: прямая трансляция

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Началась: 18:50 04.09.2021
Кирилл Кунецкий
Накануне главный судья АрМИ-2021 генерал-майор Александр Перязев заявил, что Россия досрочно стала победителем Игр. 
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В парке «Патриот» сегодня проходит торжественная церемония закрытия VII Международных армейских игр АрМИ-2021

В период 22 августа по 4 сентября состоялись сотни этапов военно-технических соревнований по 34 видам. Свой профессионализм и волю к победе продемонстрировали тысячи лучших военных специалистов. 

В этом году в рамках АрМИ-2021 пройдут два новых конкурса - «Меридиан» и «Тактический стрелок».

Также пополнился и список стран - участников соревнований. Впервые в играх приняли участие Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия.

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