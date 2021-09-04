Церемония закрытия VII Международных армейских игр: прямая трансляция
Накануне главный судья АрМИ-2021 генерал-майор Александр Перязев заявил, что Россия досрочно стала победителем Игр.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В парке «Патриот» сегодня проходит торжественная церемония закрытия VII Международных армейских игр АрМИ-2021.
В период 22 августа по 4 сентября состоялись сотни этапов военно-технических соревнований по 34 видам. Свой профессионализм и волю к победе продемонстрировали тысячи лучших военных специалистов.
В этом году в рамках АрМИ-2021 пройдут два новых конкурса - «Меридиан» и «Тактический стрелок».
Также пополнился и список стран - участников соревнований. Впервые в играх приняли участие Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия.