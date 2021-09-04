Пассажирка самолета Москва - Анталья устроила скандал из-за маски
Девушка отказывалась надевать маску и хамила бортпроводникам.
© Видео: VK.com, @mskdtp © Фото: VK.com, @mskdtp
Масочный режим, который введен в связи с эпидемиологическими условиями, до сих пор устраивает не всех.
Пассажирка самолета Москва – Анталья устроила скандал на борту самолета. Она отказывалась надевать маску и и грубо общалась с бортпроводниками.
Экипаж вызвал сотрудников полиции. Очевидцы сняли скандал на видео, которое опубликовала сообщество «ДТП и ЧП Москва» во Вконтакте. На ролике видно как девушку выводят из самолета под аплодисменты пассажиров.
Подобные ситуации были и раньше. Пассажиры самолетов уже несколько раз устраивали дебош из-за масочного режима.