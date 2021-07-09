На рейсе Махачкала - Москва пассажир устроил дебош из-за требования надеть маску

Один из пассажиров самолета рейса Махачкала - Москва категорически отказывался надеть маску, несмотря на требования экипажа. В результате бортпроводники вызвали полицейских, которые вывели нарушителя.

Инцидент снял на видео другой пассажир самолета. На кадрах видно, что задержанный продолжает оказывать сопротивление полиции. В отношении дебошира составлены административные протоколы, ему грозит арест до 15 суток.

«Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что принял решение об отстранении от полета одного из пассажиров, который во время посадки на борт самолета находился без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и отказался их надевать. На требование сотрудника полиции проследовать в дежурную часть линейного отдела, пассажир ответил отказом, при этом оказал неповиновение и нанес удар полицейскому в область головы», - говорится в сообщении на сайте регионального МВД.

В мае во Владивостоке сотрудники полиции сняли с рейса, направлявшегося в Москву, двух дебоширов, распивавших алкоголь в самолете. Один из них напал на полицейского во время задержания.