Летевшего в Москву пассажира сняли с рейса за отказ надеть маску

Пассажира рейса Владивосток - Москва сняли с рейса из-за отказа надеть медицинскую маску. На него также был составлен протокол об административном правонарушении. Об этом сообщила начальник отделения информации управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко.

«Командир воздушного судна принял решение снять с борта самолета Владивосток - Москва пассажира, который отказался надеть маску в салоне. Сотрудники транспортной полиции составили протокол об административном правонарушении по ч. 6 ст. 11.17 "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна"», - приводит слова Мироненко РИА Новости.

Уточняется, что нарушителю грозит административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей.

По словам Мироненко, ранее другого пассажира, летевшего этим же рейсом из Москвы во Владивосток, привлекли к административной ответственности из-за отсутствия медицинской маски.

Ранее стало известно, что во Владивостоке ужесточили ограничения по COVID-19.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что резкий рост заболеваемости коронавирусом в РФ произошел из-за нигилистического отношения россиян к этой инфекции, низких темпов иммунизации, а также коварства самой болезни.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, за последние 24 часа в России зарегистрировали 17 262 новых случая коронавируса в 85 регионах. У 14,3% инфицированных болезнь протекает бессимтомно. За сутки от болезни в стране скончались 453 человека, победить болезнь удалось 10 954 пациентам.