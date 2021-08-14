Менеджер МакSим уточнила информацию о состоянии памяти певицы

Известия о том, что певица МакSим потеряла память несколько преувеличены. Об этом заявила менеджер исполнительницы Яна Богушевская. Ранее она сама сообщила о некоторых проблемах с памятью у артистки, но призвала не сгущать краски.

«Я бы не драматизировала так. Она не помнит концерт в Казани и тот день. Частично помнит открытие школы, остальное помнит без проблем. Концертов у нее было много и все проходят примерно одинаково. У нее тогда была температура под 40, она весь день провела в отеле», - рассказала «Звезде» Богушевская.

Накануне исполнительницу выписали из больницы, где она провела некоторое время в коме. Курс реабилитации она пройдет в родных стенах под присмотром медицинских специалистов.