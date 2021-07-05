«Человек открыл глаза»: директор МакSим сообщил, что она пришла в сознание

Состояние находившейся в искусственной коме певицы МакSим (Марины Максимовой) изменилось. Артистка продолжает быть подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких, но подала первые с начала болезни признаки возвращения в сознание. Об этом в беседе со «Звездой» сообщила концертный директор исполнительницы Маргарита Соколова.

«Человек открыл глаза, осознанно реагировал. Она так же на аппарате», - сообщила она.

Ранее представитель певицы заявлял, что ее здоровьем занимаются лучшие врачи, а СМИ распространяют лживые слухи о ее состоянии.

Несколько недель назад МакSим госпитализировали с пневмонией. На тот момент степень поражения легких составляла 40%, но позже увеличилась до 75%. Врачи подключили певицу к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Все анализы и коронавирусные тесты показали отрицательный результат.