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В Рязани торжественно закрылся конкурс летчиков «Авиадартс» АрМИ-2021

Алексей Курильченко
13:48 04.09.2021
На аэродроме Дягилево состоялась торжественная церемония закрытия международного конкурса «Авиадартс-2021».
В Рязани торжественно закрылся конкурс летчиков «Авиадартс» АрМИ-2021
© Фото: Минобороны РФ
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В торжественном мероприятии закрытия конкурса «Авиадартс» Международных армейских игр приняли участие представители главного командования Воздушно-космических сил, областной и городской администрации, руководители делегаций стран-участниц, летчики из Белоруссии, Китая и России, ветераны ВВС, юнармейские отряды и другие гости.

«В небе Рязани мы стали свидетелями высокого мастерства и боевой выучки военных летчиков. Они показали настоящий характер. В ходе проведения конкурса "Авиадартс-2021" было установлено четыре новых рекорда, из них два принадлежат российским летчикам и по одному -экипажам Республики Беларусь и Китайской Народной Республики», - заявил в ходе своего выступления начальник боевой подготовки Воздушно-космическими сил генерал-майор Павел Молчанов.

После проведения митинга, посвященного закрытию конкурса, состоялось награждение победителей и призеров. По итогам конкурса российские экипажи завоевали награды в номинациях «Бомбардировочная, штурмовая, дальняя авиация» и «Армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах». Это позволило выиграть общекомандный зачет и завоевать кубок конкурса. Лучшими в российской команде стали пилоты из Ростовской области.

«Судя по продемонстрированным результатам, по количеству установленных в этом году рекордов могу отметить заметный рост уровня подготовки участников соревнований. Особенно хочу подчеркнуть, что российская команда, которая в очередной раз выиграла главный кубок конкурса, представлена была молодыми летчиками. В частности, в номинации бомбардировочной авиации победил молодой летчик – лейтенант, управлявший модернизированным самолетом Су-34», - подчеркнул Молчанов.

Летчики Китайской Народной Республики выиграли соревнования истребительной и военно-транспортной авиации на самолетах J-10 и Y-9, а также завоевали два вторых места в дисциплинах дальней и бомбардировочной авиации и третье место в военно-транспортной авиации на самолете Y-20. Экипажи ВВС Республики Беларусь выиграли три комплекта серебряных медалей в номинациях: штурмовая авиации (Cу-25) и армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах (Ми-24 и Ми-8).

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