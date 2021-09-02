Российские летчики завоевали кубок конкурса АрМИ-2021 «Авиадартс» под Рязанью

Штаб международного конкурса АрМИ-2021 «Авиадартс» подвел окончательные итоги соревнования.

Российские экипажи выиграли в номинациях бомбардировочной, штурмовой, дальней и армейской авиации на боевых и транспортно-боевых вертолетах. Этого оказалось достаточно, чтобы победить в общекомандном зачете и взять кубок всего конкурса.

«Церемония закрытия конкурса и награждения победителей и призеров состоится на аэродроме Дягилево 4 сентября. На ней капитану команды, победившей в соревнованиях, будет вручен кубок конкурса «Авиадартс», - отметил начальник штаба конкурса полковник Алексей Дмитриев.

Самыми лучшими из российской команды стали экипажи Су-34 из Липецка, Су-25СМ3 из Краснодарского края, Ту-22М3 из Иркутской области, и Ми-28Н и Ми-8АТМШ из-под Ростова.

Китайские летчики выиграли соревнования в истребительной и военно-транспортной авиации - они использовали для этого самолеты J-10 и Y-9. Также им удалось взять два вторых места в дальней и бомбардировочной авиации, а также третье место в военно-транспортной авиации.

Экипажи Белоруссии завоевали три комплекта серебряных медалей в номинациях штурмовой авиации и армейской авиации на боевых и транспортно-боевых вертолетах.