Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Российские летчики завоевали кубок конкурса АрМИ-2021 «Авиадартс» под Рязанью

Тимур Шерзад
11:46 02.09.2021
Церемония закрытия конкурса и награждения победителей и призеров состоится 4 сентября на аэродроме Дягилево.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Штаб международного конкурса АрМИ-2021 «Авиадартс» подвел окончательные итоги соревнования. 

Российские экипажи выиграли в номинациях бомбардировочной, штурмовой, дальней и армейской авиации на боевых и транспортно-боевых вертолетах. Этого оказалось достаточно, чтобы победить в общекомандном зачете и взять кубок всего конкурса. 

«Церемония закрытия конкурса и награждения победителей и призеров состоится на аэродроме Дягилево 4 сентября. На ней капитану команды, победившей в соревнованиях, будет вручен кубок конкурса «Авиадартс», - отметил начальник штаба конкурса полковник Алексей Дмитриев.

Самыми лучшими из российской команды стали экипажи Су-34 из Липецка, Су-25СМ3 из Краснодарского края, Ту-22М3 из Иркутской области, и Ми-28Н и Ми-8АТМШ из-под Ростова.

Китайские летчики выиграли соревнования в истребительной и военно-транспортной авиации - они использовали для этого самолеты J-10 и Y-9. Также им удалось взять два вторых места в дальней и бомбардировочной авиации, а также третье место в военно-транспортной авиации. 

Экипажи Белоруссии завоевали три комплекта серебряных медалей в номинациях штурмовой авиации и армейской авиации на боевых и транспортно-боевых вертолетах. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:45 Армия
Узбекистан и Белоруссия вышли в финал 1-го дивизиона «Танкового биатлона»
10:16 В стране и мире
Песков заявил о гарантиях безопасности для российских дипломатов со стороны талибов*
08:25 В стране и мире
Тестирование беспилотных грузовиков запланировано на трассе «Нева» в 2022 году
10:01 В стране и мире
Видео
Примаков рассказал о помощи афганским студентам в эвакуации из Кабула
10:37 В стране и мире
Видео
Вакцинация от гриппа в РФ стартовала по распоряжению Поповой
Популярное
Видео
«С новым годом!»: Путин шуткой поздравил школьников с началом учебного процесса
Видео
Танковый биатлон. Полуфинал. Мьянма, Лаос, Южная Осетия
Видео
Танковый биатлон. Полуфинал. Эстафета. Азербайджан, Китай, Россия, Казахстан
Видео
Танковый биатлон. Полуфинал. Эстафета. Таджикистан, Киргизия
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.