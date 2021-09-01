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Высокий уровень профессионализма: участники конкурса «Авиадартс» завершили финальный этап двумя рекордами

Андрей Аркадьев
12:24 01.09.2021
В номинации «армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах» пара экипажей Ми-8 ВВС Белоруссии набрала 314 баллов, а в номинации «бомбардировочная авиация» экипаж самолета J-16 ВВС Народно-освободительной армии Китая набрал 323,5 баллов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полигоне Дубровичи под Рязанью завершился финальный этап международного конкурса «Авиадартс-2021», в котором летчики соревновались в боевом применении авиационных средств поражения по наземным целям.

Стоит отметить, что в двух номинациях установлены рекорды конкурса за данный элемент соревнований. В частности, в номинации «армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах» пара экипажей Ми-8 ВВС Белоруссии набрала рекордное количество баллов – 314, а в номинации «бомбардировочная авиация» экипаж самолета J-16 ВВС Народно-освободительной армии Китая набрал 323,5 баллов.

«Накануне финального этапа российская команда уверенно лидировала. В ходе боевого применения иностранные экипажи показали отличный результат, в том числе установив несколько рекордов. Это рекорды конкурса «Авиадартс» за всю историю его проведения», - заявил начальник штаба конкурса полковник Алексей Дмитриев.

Всего в ходе финального этапа участники конкурса «Авиадартс-2021» было использовано 460 снарядов для авиационных пушек, 24 авиационные бомбы массой 250 килограмм, 180 неуправляемых авиационных ракет, а также 8 платформ для военно-транспортной авиации.

«Каждый из экипажей завершил свою конкурсную программу. Финальный этап соревнований позволяет набрать летчикам наибольшее количество баллов, тем самым интрига распределения итоговых мест сохраняется до самого завершения соревнований. Тем более, что данный элемент оценивается двумя попытками. Летчики показали высокий уровень свое подготовки и профессионализма. Победителей и призеров мы объявим дополнительно после того, как представители всех стран-участниц конкурса подпишут итоговые протоколы», - заявил Дмитриев.

Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021» проходил в Рязанской области. В нем участвовали команды Китая, Белоруссии и России. Всего около 60 экипажей. Зачет проводился в семи номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, бомбардировочная авиация, дальняя авиация, военно-транспортная авиация, армейская авиация на боевых и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

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