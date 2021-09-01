Путин: США за 20 лет в Афганистане оставили одни трагедии

Миссия США в Афганистане, которая длилась двадцать лет, оставила за собой только трагедии. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы со школьниками Владивостока. По его мнению, результат пребывания американских войск оказался нулевым.

«Двадцать лет американские войска присутствовали на этой территории и двадцать лет пытались цивилизовывать людей, а по сути - внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле. в том числе и в политической организации общества. Результат - одни трагедии, одни потери - и для тех, кто это делал. И тем более - для тех людей, которые живут в Афганистане. Результат нулевой, если не сказать, что в минус», - заявил президент.

Глава государства дополнил, что повлиять на ситуацию в Афганистане извне в данный момент невозможно. По его мнению, «ситуация должна созреть».