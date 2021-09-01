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США покинули Афганистан: как жители Кабула пытаются вернуться к мирной жизни с талибами*

Максим Румянцев
22:47 01.09.2021
В Афганистане под фейерверки проводили последнего военного США из аэропорта Кабула и начали ремонтировать дороги и инфраструктуру столицы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Saifurahman Safi XinHua Globallookpress
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Происходящее в Афганистане сейчас можно описать русским словом «инвентаризация». Ее запустили там участники запрещенной в России группировки «Талибан»*. Аэропорт Кабула остался без таможни. Талибы* его изучили и освоили на нем вождение американских внедорожников Hummer.

Боевики с удовольствием позируют на фоне резидениции Амруллы Салеха, первого вице-президента Афганистана. После бегства из страны президента Гани он объявил себя главой государства и призвал народ к сопротивлению. Но этого не получилось, и вскоре Салеху пришлось бежать самому. Сейчас он скрывается в Панджшере, а «Талибан»* в его дворце уже проводит экскурсии.      

Такая же картина - в апартаментах еще недавно влиятельного маршала Дустума, сбежавшего из страны две недели назад. Талибы* с автоматами в руках обживаются там рядом с армейскими автомобилями с максимальным комфортом. Все, что по их мнению, нажито представителями прежней власти нечестным путем, террористы сейчас национализируют.

«Мы пришли сюда, чтобы вернуть себе нашу собственность. Мы пришли, чтобы защитить честь и достоинство наших людей. Мы не будем грабить казну, мы будем защищать наших людей», - говорит представитель запрещенного движения.

В продержавшемся дольше всех последнем оплоте американских военных - аэропорте Кабула - талибы* с собственными операторами начали снимать постановочные видео, чтобы показать всему миру, кто «здесь теперь хозяин». Последний военнослужащий армии США покинул столицу Афганистана два дня назад, бросив в стране оружие и военное имущество по предварительным подсчетам на 85 миллиардов  долларов. Талибы* инвентаризируют и осматривают трофеи - оружие и экипировку, новые джипы Hummer и бронированные грузовики. Также у них остались вертолеты, самолеты и беспилотники, системы защиты от ракет и артиллерии.

Кабул тем временем пытается вернуться к мирной жизни. На улицах города начали ремонтировать дороги и здания, пострадавшие при обстрелах. Ремонтируют, как могут. Ремонта ждут и здания, обветшавшие за последние десятилетия, когда деньги местные чиновники вывозили наличными из страны в прямом смысле слова без досмотра на таможне, используя отработанные схемы. Счеты шел на миллиарды долларов ежегодно. Для того, чтобы отслеживать серийные номера наличных денег, поступающих и исходящих из самого загруженного международного аэропорта Афганистана, правительство США в 2011 году даже установило там счетные машинки. Но они, как выяснилось, почти никогда не включались

«Талибан»* - террористическая группировка, запрещенная в РФ.

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