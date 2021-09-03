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Карпин раскрыл подробности своего контракта со сборной России по футболу

Валентина Пескова
20:39 03.09.2021
Изначально специалист хотел совмещать посты в национальной сборной и в «Ростове», но затем сосредоточился только на работе с РФС.
Карпин раскрыл подробности своего контракта со сборной России по футболу
© Фото: FC Rostov Twitter.com Globallookpress
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Новый главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин рассказал о сроках своего контракта с Российским футбольным союзом (РФС). Сейчас его текущее соглашение о работе с национальной сборной действует до 31 декабря 2021 года.

Решение о его продлении будет принято в декабре в зависимости от результатов национальной команды.

«Если мы выходим в стыковые матчи к декабрю, то будет автоматическое продление до конца марта, при условии выхода в финальную стадию, чего мы все хотим. Или если мы не выходим на чемпионат мира, то контракт действует до 31 декабря», - сообщил Карпин на пресс-конференции.

Напомним, специалист сначала не хотел бросать ставший ему уже родным «Ростов», и думал совместить сразу две тренерских должности. Но позже решил сосредоточиться на квалификации Чемпионата мира-2022. Его пост в «Ростове» уже занял Юрий Семин.

Сборная России после четырех туров отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года занимает второе место в группе Н, набрав 7 очков. В субботу команде Карпина предстоит встреча со сборной Кипра.

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