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Посол РФ рассказал, что талибы* обсуждали с российской дипмиссией поставки гумпомощи

Анна Назайкина
14:18 03.09.2021
Ранее Дмитрий Жирнов подчеркнул, что Москва не собирается поставлять оружие талибам*.
Посол РФ рассказал, что талибы* обсуждали с российской дипмиссией поставки гумпомощи
© Фото: РИА Новости
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Представители запрещенного в РФ движения «Талибан»* обсуждали с российской дипломатической миссией вопрос поставок гуманитарной помощи. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«В общем плане, без каких-то требований, в общем плане, что были бы благодарны, если бы в этой ситуации какая-то помощь оказывалась», - рассказал дипломат.

Ранее Жирнов подчеркнул, что Москва не собирается поставлять оружие талибам*.

Напомним, что обострение ситуации в Афганистане произошло в течение последних недель, когда талибы* начали активно наступать на крупные города. Ряд изданий и источников передавали 15 августа, что под контролем запрещенной в РФ организации «Талибан»* находятся все пограничные переходы.

Глава государства Ашраф Гани сбежал из страны. По его словам, таким образом он стремился предотвратить кровопролитие. По прошествии трех дней президент Афганистана обратился к согражданам из Объединенных Арабских Эмиратов, он пообещал вернуться в страну в ближайшее время.

Был существенно затруднен процесс эвакуации. В настоящее время иностранцы могут покинуть страну только через единственный в Кабуле аэропорт.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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