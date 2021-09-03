Экспертиза установила у отца сестер Хачатурян педофильские наклонности

Экспертиза установила у убитого дочерьми Михаила Хачатуряна наклонности педофильского характера. В ее рамках специалисты изучили документацию и опросили медперсонал учреждения, в котором он стационарно лечился, и множество других лиц.

В частности, эксперты провели работу с родственниками, друзьями дочерей Хачатуряна, соседями, работниками магазинов, в которых он бывал, и других заведений.

Помимо этого, установлено, что мужчина постоянно использовал людей в своих интересах, угрожая им и применяя физическое и моральное насилие. На одном из этапов исследования у Хачатуряна и обнаружили педофильный тип расстройства сексуального влечения. Об этом сообщает сайт «Московского комсомольца».