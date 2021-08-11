Экспертиза признала жестокость отца сестер Хачатурян причиной его убийства

Жестокое обращение с детьми и стрессовое расстройство стали причинами, по которым сестры Хачатурян убили своего отца. Такие выводы следуют из результатов экспертизы.

Как сообщает «360», в отношении девушек и покойного Михаила Хачатуряна провели несколько экспертиз: сексологические, психологические и психиатрические. Сестры уже ознакомились с результатами, которые подтвердили, что в отношении них было совершено насилие.

Кроме того, адвокат Ангелины Хачатурян сообщила, что все три девушки страдали от синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства, связанного с действиями их отца.

По данным следствия, в июле 2018 года сестры Хачатурян по предварительному сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком. В результате он скончался. Девушек признали виновными в июле 2020 года.

В марте 2021 года СК РФ возбудил уголовное дело и в отношении погибшего Михаила Хачатуряна. Его обвиняют по нескольким статьям: «Насильственные действия сексуального характера», «Понуждение к действиям сексуального характера» и «Истязание». По этому делу сестер признали потерпевшими.