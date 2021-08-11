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Адвокат рассказал, как новые экспертизы влияют на ход дела сестер Хачатурян

Иван Линдеманн
16:36 11.08.2021
По мнению юриста Алексея Липцера, теперь у следствия есть доказательства виновности Михаила Хачатуряна.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: City News Moskva, GlobalLookPress
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Адвокат Алексей Липцер рассказал телеканалу «Звезда» о влиянии новых экспертиз на процесс по делу сестер Хачатурян. Ранее стало известно, что жестокое обращение с детьми и стрессовое расстройство стали причинами, по которым девушки убили своего отца.

«Сейчас у нас расследуется дело в отношении Михаила Хачатуряна посмертно. В рамках этого дела были назначены психолого-психиатрические экспертизы, как и ранее по уголовному делу в отношении самих девушек. Эти новые экспертизы пришли к тем же выводам, что и прежние экспертизы, о том, что Михаил Хачатурян на протяжении длительного времени совершал в отношении девушек различные действия, которые привели к определенным расстройствам у девушек после жестокого обращения - это посттравматическое стрессовое расстройство», - сказал адвокат Кристины Хачатурян.

Также, как заявил Липцер, в результате действий отца девушкам был причинен тяжкий вред здоровью. Теперь у следствия есть доказательства виновности Михаила Хачатуряна. Расследование уголовного дела продолжится.

«Мы конкретно не знаем, что планирует следствие еще проводить. Ожидаем, что уже в относительно ближайшее время следствие будет закончено и дело будет направлено в суд», - заключил юрист.

По данным следствия, в июле 2018 года сестры Хачатурян по предварительному сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком. В результате он скончался. Девушек признали виновными в июле 2020 года. Сами сестры объяснили, что на протяжении многих лет отец совершал в отношении них насильственные действия.

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