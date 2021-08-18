«Моя история написана»: Роналду о слухах о своем возвращении в мадридский «Реал»

Португальский футболист Криштиану Роналду высказался о слухах о своем возвращении в мадридский «Реал». Футболист поделился об этом в Instagram.

«Моя история в мадридском "Реале" уже написана. Это было записано. В словах и цифрах, в трофеях и титулах, в записях и заголовках. Он находится в музее на стадионе "Бернабеу", а также в умах каждого болельщика клуба. Я знаю, что истинные болельщики "Реала" по-прежнему будут любить меня в своих сердцах, а я буду любить их в своих», - написал футболист.

Ранее СМИ сообщили о возможном переходе Роналду в ПСЖ. Дело в том, что португальский форвард туринского «Ювентуса» может покинуть стан «бьянко-нери» летом 2022 года. В это же время у нынешнего нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе заканчивается контракт.