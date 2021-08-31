«Ювентус» обнародовал сумму трансфера Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Сумма трансфера футболиста Кришитану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» составит 15 миллионов евро. Выплата будет проводиться в течение пяти лет.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу итальянского клуба, если Роналду в составе «Манчестера» завоюет новые титулы, сумма может увеличиться на восемь миллионов евро.

Ранее стало известно, что Роналду официально стал игроком «Манчестер Юнайтед». За «Ювентус» спортсмен выступал три года.