Российский посол назвал примерные сроки восстановления авиасообщения с Афганистаном

Восстановить деятельность аэропорта в столице Афганистана можно за месяц. Такого мнения придерживается российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов. Как уточнил дипломат в интервью РИА Новости, над восстановлением авиаузла работают катарские специалисты и уже в пятницу кабульский аэропорт начинает работу на внутренние рейсы.

«В частности, авиакомпания "Ариана", та самая, которая до июня осуществляла прямые рейсы в Россию, возобновляет полеты в Мазари-Шариф, на север - на границе с Узбекистаном», - пояснил Жирнов.

По его мнению, в случае участия в восстановлении аэропорта соответствующих специалистов с опытом этот вопрос можно решить менее чем за месяц.

«Я разговаривал здесь с некоторыми послами, они говорят, что если соответствующие специалисты с опытом хорошо возьмутся за это дело, то довольно быстро можно все это восстановить... Меньше чем за месяц», - указал дипломат.

Он добавил, что запрос к России о помощи по восстановлению аэропорта через посольство не поступал.

Ранее Жирнов подчеркнул, что Москва не собирается поставлять оружие талибам*, захватившим власть в стране.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.