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СМИ: Причиной взрыва в Кабуле стал ракетный удар

Майя Мусиенко
16:08 29.08.2021
Сообщается, что взрыв прогремел недалеко от столичного аэропорта
© Видео: karimi_shafi, Twitter © Фото: РИА Новости
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Взрыв в столице Афганистана произошел в результате ракетного удара. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в полицейском управлении Кабула.

Взрыв произошел в районе городского аэропорта, подтвердил корреспондент агентства. 

Ряд СМИ сообщает, что жертвой ракетного удара в Кабуле стал ребенок, еще три человека пострадали. По другим данным во время взрыва погибли два человека. 

Официальных комментраиев по ситуации пока не поступало.

Мощный взрыв прогремел неподалеку от международного аэропорта Кабула в воскресенье, 29 августа. На кадрах, опубликованных в Сети видно, как от небольшого здания в небо поднимается столб черного дыма

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