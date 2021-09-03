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Путин назвал катастрофой ситуацию в Афганистане после вывода войск США

Анна Назайкина
13:49 03.09.2021
Ранее президент РФ заявлял, что при обсуждении вопроса признания талибов* следует исходить из того, что стоит за их заявлениями.
Путин назвал катастрофой ситуацию в Афганистане после вывода войск США
© Фото: defense.gov
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Ситуацию в Афганистане, сложившуюся после вывода американских войск, можно считать гуманитарной катастрофой. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

«Действительно, это катастрофа. Это правда. Это не мои слова. Это слова самих американских аналитиков. Это катастрофа, потому что американцы, люди очень прагматичные, истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллионов долларов, а результат какой? А если посмотреть на то количество людей, которые брошены в Афганистане, работали на коллективный Запад, на США и их союзников, то это и гуманитарная катастрофа», - заявил российский лидер.

Также на ВЭФ глава государства отмечал, что талибы* контролируют практически всю территорию Афганистана и при обсуждении вопроса признания нового правительства следует исходить из того, что стоит за их заявлениями.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на просветительском марафоне «Новое знание» оценил возможность мирного разрешения ситуации в Афганистане. По его словам, такие возможности имеются.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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