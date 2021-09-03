Путин: при вопросе признания талибов* нужно смотреть, что стоит за их заявлениями

При обсуждении вопроса признания правительства «Талибана* в Афганистане следует исходить из того, что стоит за их заявлениями. Об этом заявил президент РФ Владимира Путин в ходе заседания Восточного экономического форума.

«Сегодня "Талибан"* контролирует. Если это так, то мы должны исходить из реалий. Конечно, я согласен с президентом Казахстана, так же как с многими другими коллегами, я со многими очень говорил на этот счет последнее время, нужно смотреть, что кроется за, что стоит за заявлениями руководителей движения "Талибан"*», - сказал президент.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на просветительском марафоне «Новое знание» оценил возможность мирного разрешения ситуации в Афганистане. По его словам, такие возможности имеются.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.