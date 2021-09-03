Лавров заявил о возможности разрешения ситуации в Афганистане мирным путем

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на просветительском марафоне «Новое знание» оценил возможность мирного разрешения ситуации в Афганистане.

«Что касается возможности решить проблемы Афганистана мирным путем, думаю, что они есть», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, что обострение ситуации в Афганистане произошло в течение последних недель, когда талибы* начали активно наступать на крупные города. Ряд изданий и источников передавали 15 августа, что под контролем запрещенной в РФ организации «Талибан»* находятся все пограничные переходы.

Глава государства Ашраф Гани сбежал из страны. По его словам, таким образом он стремился предотвратить кровопролитие. По прошествии трех дней президент Афганистана обратился к согражданам из Объединенных Арабских Эмиратов, он пообещал вернуться в страну в ближайшее время.

Был существенно затруднен процесс эвакуации. В настоящее время иностранцы могут покинуть страну только через единственный в Кабуле аэропорт.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.