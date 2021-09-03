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Путин похвалил поправившего его мальчика

Светлана Иванова
11:40 03.09.2021
По мнению президента, грамотность молодого поколения и способность свободно излагать позицию показывают, что будущее России находится в надежных руках.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российский президент Владимир Путин заявил, что его не задело замечание школьника из Воркуты, который во время открытого урока в ходе марафона общества «Знание» заметил ошибку в словах главы государства.

«А почему меня это должно задеть, наоборот, меня это только может порадовать. Молодые ребята, они хорошо знают историю Отечества. Прекрасно, я только рад», - подчеркнул российский лидер в ходе выступления на ВЭФ.

По мнению президента, грамотность молодого поколения и способность свободно излагать позицию показывают, что будущее России находится в надежных руках.

«Прекрасно, можно только порадоваться, что у нас ребята собрались в «Океане» такие грамотные, такие подготовленные и, что важно, свободно тут же излагают свою позицию. Это и должно нас настроить на то, что будущее России в надежных руках», - добавил Путин.

Ранее школьник Никанор Толстых поправил президента РФ, который оговорился в ходе открытого урока в детском центре «Океан» во Владивостоке. Российский лидер поблагодарил мальчика за его замечание. Позже директор воркутинской школы Юлия Рябцева назвала наглостью замечание ученика, который заметил ошибку в речи главы государства.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, напротив, не согласился с формулировкой Рябцевой, подчеркнув, что Путин всегда с готовностью слушает корректировки, как в исполнении ребенка, так и иного специалиста. 

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