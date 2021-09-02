В Кремле заступились за школьника, поправившего Путина

В Кремле прокомментировали ситуацию со школьником из Воркуты. Подросток поправил президента РФ Владимира Путина, который оговорился в ходе открытого урока в детском центре «Океан» во Владивостоке.

«Никто ребенка не отчислит, тем более такого талантливого и знающего. Никакая это не наглость. Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется критике со стороны директора школы», - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, Путин сам выбрал диалог как формат урока и зачастую поправляет собеседников, когда замечает недочеты.

«Он всегда с готовностью слушает корректировки, будь то в исполнении ребенка или иного специалиста. Это абсолютно нормальная ситуация, а ребенок молодец», - отметил он.

Напомним, что ранее во Владивостоке прошел открытый урок с Владимиром Путиным в ходе марафона общества «Знание». Один из школьников заметил ошибку в словах президента и сказал об этом. Российский лидер поблагодарил мальчика за его замечание.

Впоследствии директор воркутинской школы Юлия Рябцева отругала ученика, который заметил ошибку в речи. По ее мнению, такая наглость присуща молодежи, поскольку сама Юлия не решилась бы сделать замечание главе государства.