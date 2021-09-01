«Скромность должна быть»: директор школы пожурила ученика, поправившего Путина

Во Владивостоке прошел открытый урок с Владимиром Путиным в ходе марафона общества «Знание». Ученик из Воркуты заметил ошибку в словах президента и сказал об этом.

Директор воркутинской школы Юлия Рябцева отругала ученика, который заметил ошибку в речи. Она считает, что такая наглость присуща молодежи, поскольку сама Юлия не решилась бы сделать замечание президенту.

«Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости... Ну, наверное, какая-то определенная наглость. Мальчик у нас, конечно, звездный, хороший - это однозначно. Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича», - сказала Рябцева изданию «Подъем».

Утром Владимир Путин шуткой поздравил школьников с началом учебы. Президент отметил, что новогодние - одни из самых любимых праздников россиян, поэтому и 1 сентября можно считать фактически стартом «нового года».