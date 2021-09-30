В аэропорту Внуково подтвердили снятие мужчины из-под крыши

Пресс-секретарь АО «Международный аэропорт «Внуково» Оксана Соколова подтвердила информацию о том, что мужчина, забравшийся под крышу аэровокзального комплекса, был снят силами спасателей МЧС и сотрудников службы авиационной безопасности аэропорта. При этом официально установлено, что мужчина является иностранным гражданином.

«Мужчина, уроженец иностранного государства, который ранее забрался вверх по металлическим конструкциям терминала A международного аэропорта Внуково, силами сотрудников МЧС и службы авиационной безопасности аэропорта удалось снять», - сообщила Соколова «Звезде».

С ее слов, мужчиной занимались сотрудники скорой медицинской помощи и правоохранительные органы. Пострадавших зарегистрировано не было, говорит Соколова. Аэровокзальный комплекс продолжает работать в штатном режиме.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры забравшегося мужчины под крышу Внуково. Тогда же Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.