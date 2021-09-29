Опубликовано видео с забравшимся под крышу аэропорта Внуково мужчиной

Сегодня вечером, 29 сентября, мужчина залез под крышу на потолочную конструкцию аэропорта Внуково в Москве. По предварительным данным, он является иностранным гражданином. «Звезда» публикует видео инцидента.

В то же время, Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства в связи с неправомерным нахождением человека на потолочной конструкции международного аэропорта Внуково», - сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что при выявлении нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.