«Цифра ужасает»: глава ФСВТС о количестве оставленного США в Афганистане оружия

Количество оружия, оставленное в Афганистане войсками США, вызывает беспокойство. Об этом «Звезде» сказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Откровенно говоря, вот эта цифра 85 миллиардов - она просто ужасает... Вдумайтесь в цифры: 22 тысячи бронированных автомобилей, 358 тысяч автоматических винтовок, 176 артиллерийских установок, 8 тысяч грузовиков, транспортные самолеты, больше сотни вертолетов. Вооружили до зубов и одному Богу известно, чем это все закончится», - отметил Шугаев.

Также он рассказал о контракте 2011 года на поставку военно-транспортных Ми-17В-5, держателями которого были американцы. По словам Шугаева, о местонахождении военной техники теперь можно только догадываться.

«У нас был контракт в 2011 году еще, его подписал „Рособоронэкспорт“, на поставку 63 военно-транспортных Ми-17В-5 вертолетов. Причем здесь надо отметить, что контрактодержателями были американцы, а не афганцы. Где сегодня эти машины, в чьих они руках можно только догадываться», - подчеркнул глава ФСВТС.

В конце августа в Пентагоне сообщили о завершении миссии США в Афганистане вместе с выводом войск из страны. После этого Джо Байден заявил, что выход американский войск из Афганистана - «невероятно успешная миссия». Также он подчеркнул, что эта операция стала самой долгой в истории США.