Пентагон сообщил о завершении миссии США в Афганистане
© Фото: ТРК "Звезда"
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Пентагон сообщил о завершении миссии США в Афганистане
© Фото: ТРК "Звезда"
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