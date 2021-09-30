Директор школы у которой произошла стрельба, прокомментировала инцидент

После стрельбы у школы №1374, которую открыл у здания отец одной из учениц, пострадавших ни среди учеников ни среди сотрудников школы нет. Это подтвердила «Звезде» директор учебного заведения Екатерина Юшкова.

«Сегодня, 30 сентября, после уроков за пределами территории школы с родителем одной из наших учениц произошел инцидент. Никто из ребят и сотрудников школы не пострадал. Стрельбы в школе или на территории не было», - отметила Юшкова в эксклюзивном комментарии.

Директор сообщила, что сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые установят причины и обстоятельства произошедшего.

Стрельба у школы началась после конфликта между учениками 10-го класса и папой их одноклассницы. Когда школьники, по предварительным данным, начали драться с мужчиной, он выстрелил в воздух из пистолета.