Стала известна возможная причина стрельбы возле школы в Москве
Ученики школы решили сделать замечание одной из старшеклассниц, которая травила некоторых учеников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
К стрельбе возле здания московской школы №1374 мог привести конфликт между учениками 10-го класса. Стрельбу в воздух произвел отец одной из десятиклассниц. Об этом сообщил собственный источник «Звезды».
Инциденту предшествовал разговор между школьниками, которым не понравилось поведение одной из старшеклассниц в отношении некоторых учеников.
Несколько человек решили сделать девочке замечание, но она убежала домой и рассказала об инциденте отцу. Тот пришел к зданию школы с оружием и открыл стрельбу в воздух.