Стала известна возможная причина стрельбы возле школы в Москве

К стрельбе возле здания московской школы №1374 мог привести конфликт между учениками 10-го класса. Стрельбу в воздух произвел отец одной из десятиклассниц. Об этом сообщил собственный источник «Звезды».

Инциденту предшествовал разговор между школьниками, которым не понравилось поведение одной из старшеклассниц в отношении некоторых учеников.

Несколько человек решили сделать девочке замечание, но она убежала домой и рассказала об инциденте отцу. Тот пришел к зданию школы с оружием и открыл стрельбу в воздух.