В Депобразования отказались комментировать стрельбу у школы в Москве

Представитель Департамента образования отказался комментировать «Звезде» инцидент со стрельбой возле школы №1374 в Москве. По данным источника «Звезды», отец одной из учениц в ходе конфликта с учениками применил пистолет.

На данный момент образовательные ведомства не прокомментировали данный инцидент.

Ранее были опубликованы первые кадры с места стрельбы возле школы. На место уже прибыли сотрудники полиции. О пострадавших в результате стрельбы не сообщается.