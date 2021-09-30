В Депобразования отказались комментировать стрельбу у школы в Москве
Образовательные ведомства на данный момент не отреагировали на произошедшую стрельбу.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Представитель Департамента образования отказался комментировать «Звезде» инцидент со стрельбой возле школы №1374 в Москве. По данным источника «Звезды», отец одной из учениц в ходе конфликта с учениками применил пистолет.
На данный момент образовательные ведомства не прокомментировали данный инцидент.
Ранее были опубликованы первые кадры с места стрельбы возле школы. На место уже прибыли сотрудники полиции. О пострадавших в результате стрельбы не сообщается.