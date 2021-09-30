Опубликованы первые кадры с места стрельбы у московской школы

Корреспондент «Звезды» опубликовал первые кадры с места стрельбы возле школы №1374 в Москве, где ранее прозвучала стрельба. На место инцидента уже прибыли сотрудники полиции - по неподтвержденным данным, они уже задержали стрелка.

На данный момент официальной информации об инциденте не поступало, о пострадавших в результате стрельбы также не сообщается.

По данным источника, мужчина вступил в конфликт с обидчиками дочери и сделал несколько выстрелов в воздух. После этого он предпринял попытку скрыться.