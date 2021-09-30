СМИ: у школы в Москве мужчина открыл стрельбу

Возле школы Северо-Восточного административного округа Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу из пистолета. Об этом сообщает Mash. Инцидент произошел на Палехской улице.

По данным Telegram-канала, напавший является отцом одной из учениц школы. Предположительно, он вступил в конфликт с обидчиками дочери и сделал выстрелы в воздух. После этого мужчина попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции.

Как сообщили источники «Звезды», инцидент произошел возле школы №1374. По их данным, на девочку напали несколько сверстников - ей удалось сбежать, и она обратилась за помощью к отцу, после чего и произошел инцидент.

Ранее в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошло вооруженное нападение. Молодей человек с оружием вошел в здание и открыл огонь по людям, в результате погибли шесть человек.