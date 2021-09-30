В Кремле рассказали о выздоровлении адъютанта Путина

Адъютант президента РФ Владимира Путина перенес заболевание в легкой форме. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как подчеркнул представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами, ранее адъютант был вакцинирован от коронавирусной инфекции, однако, предположительно, не успел вовремя ревакцинироваться.

«Он был привит, поэтому у него там единожды поднималась температура свыше 37 (градусов. - Прим. ред.) и прошло в максимально легкой форме», - сказал Песков.

Он выразил предположение, что адъютант на данный момент уже полностью выздоровел, а также добавил, что «прививка защищает и спасает жизни».

Пресс-секретарь Путина добавил, что все заболевшие коронавирусом в окружении главы государства перенесли болезнь в легкой или бессимптомной форме.

Накануне президент России Владимир Путин по окончании встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал о том, как едва не заболел COVID-19. По словам российского лидера, он провел целый день с инфицированным адъютантом, но не заразился из-за высокого титра антител.

Президент России находился на самоизоляции с 14 по 28 сентября из-за случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в его окружении.