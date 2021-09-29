В стране и мире Песков: Путин встречей с Эрдоганом де-факто выходит из самоизоляции Елизавета Потейчук По словам представителя Кремля, переговорами с президентом Турции в Сочи Владимир Путин де-факто выходит с карантина. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, который в Сочи проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, де-факто выходит с режима самоизоляции. «Разумеется, таким контактам предшествует обмен информацией со стороны соответствующих служб, принимаются все необходимые меры предосторожности. Что касается выхода из режима - де-факто, да. Де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция», - ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос. Ранее пресс-секретарь Кремля рассказал о том, как чувствует себя президент России, находясь на карантине. Песков тогда заверил, что Владимир Путин находится в нормальном состоянии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика